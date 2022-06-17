«سعد»: تأهيل وتبطين 1135 كم بـ74 ترعة في قرى ومراكز أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل الترع بنطاق المحافظة، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، الذي يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، ويوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية كبيرة للحفاظ على الموارد المائية والكميات المهدرة من المياه، لافتًا إلى أن هذا المشروع يمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام، وللقطاع الزراعي بشكل خاص.

تبطين وتأهيل 1135 كم من الترع بنطاق المحافظة

وأوضح محافظ أسيوط أنه يجري تبطين وتأهيل 1135 كم من الترع بنطاق المحافظة بعدد 74 ترعة بمختلف المراكز والقرى، لافتًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بأطوال 285 كم، تحت إشراف مباشر من مديرية الري، لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية، فضلاً عن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تستهدف تبطين ترع بأطوال 850 كيلو تبدأ من يوليو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات بتكلفة 2.5 مليار جنيه، معلنًا تذليل كافة العقبات لاستكمال الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية.

نقلة حضارية لتقليل الفاقد من المياه

وأكد محافظ أسيوط على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، لما يمثله من نقلة حضارية لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها لنهاية المصارف دون عوائق وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع وحماية جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، موجهًا بالمتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الري وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

الحفاظ على المياه وترشيد الفاقد

من جانبه، أوضح عمر سيف النصر، مدير عام ري أسيوط، أنه جارٍ العمل على تأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بالقرى والنجوع، للحفاظ على المياه وترشيد الفاقد وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة لري المساحات المقررة.

ولفت «سيف النصر» إلى متابعته المستمرة للأعمال، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط، حيث تم المرور وتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة جنابية أولاد إلياس وترعة اللبان وترعة الدير وترعة أبو خرص بنطاق تفتيش قبلي، وذلك بإشراف ومتابعة هندسة ري صدفا، وجارٍ متابعة باقي الأعمال بمختلف المراكز لدفع العمل بها للانتهاء منها، وتحقيق المستهدف بتقليل الفاقد من الموارد المائية.