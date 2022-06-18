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«الصحة» تحدد الشهادات الصحية المطلوبة من المسافرين للحج

كتب:

مريم الخطري
08:00 م | السبت 18 يونيو 2022
الدكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة

الدكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الاشتراطات الصحية المطلوبة من كل حاج قبل السفر، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» الشهادات الصحية التي يجب أن تكون مع الحجاج هي شهادة تطعيم لقاح كورونا، سواء الجرعتين الأولى والثانية أو الجرعة الكاملة، أوتحليل «البي سي آر» الموجود في المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان المتوافر في جميع محافظات الجمهورية والتي تم التوسع بها وإعلان أسعار تحليل «بي سي آر» الجديدة والتي تم تخفيضها.

الشهادات الصحية للمواطنين المسافرين للحج

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تحليل «بي سي ار» يتم قبل السفر بـ72 ساعة، لافتة إلى أن الشهادات الصحية المطلوبة أيضا شهادة تفيد بخلو المسافر من الأمراض ويتم استخراجها من أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، وأيضا شهادة تطعيم الالتهاب السحائي وكذلك التطعيم ضد شلل الأطفال، موضحا أن كافة التطعيمات للمسافرين لأداء فريضة الحج متوافرة بكافة مكاتب الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

مواعيد عمل مكاتب الوحدات الصحية

وأعلن «عبدالغفار» عن مواعيد عمل مكاتب الوحدات الصحية، وهي تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا يوميا عدا يوم الجمعة، لافتا إلى توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة بتيسير كافة التطعيمات واستخراج الشهادات للمسافرين لفريضة الحج.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين المسافرين للخارج لأداء فريضة الحج، للوقاية من الأمراض المعدية وغيرها، وحذرت من تبادل الأدوات الشخصية بين الحجاج وكذلك سجادات الصلاة، والحرص على النظافة الشخصية وغسيل اليدين باستمرار والبعد عن الزحام والتواصل مع بعثة الحج المصرية في حال التعب أو ظهور أي أعراض كالحمى أو السعال.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.