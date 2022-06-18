المؤبد لعامل أنهى حياة شقيقته وشرع في قتل أخرى لخلاف على الإرث بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شقيقته الكبرى والشروع في قتل شقيقته الصغرى، بعدة طعنات من مطواة، بدائرة مركز سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي، وأمين نظمي، وأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

خلاف على الميراث

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي 2021 بدائرة مركز سوهاج، عندما قام المدعو «ع،خ» بالتعدي على شقيقتيه الكبرى «ن،خ» والصغرى «ن ،خ»، بطعنهما بسلاح أبيض «مطواة» كان بحوذته عدة طعنات متتالية لكل منهما، وذلك لخلاف على تقسيم الميراث بينهم، لتلقى الشقيقة الكبرى مصرعها أثناء إسعافها بينما تم إسعاف الشقيقة الصغرى، وحُرر محضر بالواقعة ضد المتهم، وإحالة الواقعة إلى نيابة سوهاج العامة.

إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج

ووجهت النيابة للمتهم، هارب، تهمة قتل شقيقته والشروع في قتل شقيقته الأخرى، بأن تعدى عليهما بطعنات من مطواة كانت بحوزته، فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة الأولى، لخلاف على الميراث، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالحبس المؤبد على المتهم.