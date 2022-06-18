مصرع طفلة سقطت من الطابق الثاني بمنزلها في سوهاج: «كانت بتلعب على السلم»

لقت طفلة بمركز ومدينة سوهاج مصرعها، عقب سقوطها من سلم الطابق الثاني لمنزلها أثناء اللعب، وأسرع والدها بنقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، لإسعافها ولكنها لفظت أنفاسها أثناء إسعافها في أول ساعات اليوم.

بلاغ بالحادث لمديرية أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة سوهاج بوصول الطفلة «ألاء و ح ش» 3 سنوات، وتقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعي «جثة هامدة» إدعاء سقوط من علو.

سقطت أثناء اللعب

وبسؤال والدها المدعو «وليد خ ش»، 35 عامًا عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز ومدينة سوهاج بأنه أثناء لهو نجلته أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها، وسقطت أرضًا ما أدى لإصابتها، ليسرع على الفور بنقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافها، ولكنها لقت مصرعها أثناء ذلك، ونفى الأب الشبهة الجنائية.

توقيع الكشف الطبي ونفي الشبهة الجنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة بمستشفى سوهاج الجامعي أفاد بأن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية» ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير محضر بالواقعة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.