مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في محافظات مصر

تعتمد شريحة كبيرة من المسلمين على متابعة البحث على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في بجميع مدن ومحافظات مصر.

وتهتم هيئة المساحة يوميا، بتحديث مواعيد ومواقيت الصلاة بكل مدن الجمهورية، كما تحرص يوميا «الوطن» في إطار خدماتها المقدمة للجمهور، على نشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، نقلا عن الموقع الرسمى للهيئة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:7 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في اليوم بمحافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر في الإسكندرية: الساعة 3:7 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:39 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:40 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر حسب توقيت الغربية: الساعة 03:05 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:0 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:01 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:20 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:47 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:15 مساءً.