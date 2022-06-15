مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-6-2022 في محافظات مصر

البحث عن مواعيد الفروض الخمس لأدائها في أوقاتها المحددة، أمر يهم الكثيرين لذا يكثر البحث عن مواقيت الصلاة بشكل يومي، ونعرض فيما يلي مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 15 -6-2022 في كل مدن ومحافظات مصر.

وتهتم هيئة المساحة يوميا، بتحديث مواعيد ومواقيت الصلاة بكل مدن الجمهورية، كما تحرص «الوطن» في إطار خدماتها المقدمة للجمهور، على نشر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، نقلا عن الموقع الرسمى للهيئة، وجاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:07 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم بمحافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر في الإسكندرية: الساعة 3:10 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:39 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:06 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر حسب توقيت الغربية: الساعة 03:05 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 02:59 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:17 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:46 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:15 مساءً.