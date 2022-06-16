مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-6-2022 في محافظات مصر

يبحث الكثير من المسلمين يوميا عن مواعيد ومواقيت الصلاة، في جميع مدن ومحافظات مصر.

وتهتم هيئة المساحة يوميا، بتحديث مواعيد ومواقيت الصلاة بكل مدن الجمهورية، كما تحرص «الوطن» في إطار خدماتها المقدمة للجمهور، على نشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس، نقلا عن الموقع الرسمى للهيئة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:07 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في اليوم بمحافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر بالإسكندرية: الساعة 3:07 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:39 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:06 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:41 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر حسب توقيت طنطا: الساعة 03:05 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 2:59 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:20 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:48 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:11 مساءً.