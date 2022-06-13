مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13-6-2022 في محافظات مصر

يأتي البحث عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13-6-2022 في جميع مدن ومحافظات مصر، من جانب عدد كبير من المسلمين، الحارصين على معرفة مواقيت الصلاة، من أجل أداء الصلاة في مواعيدها الرسمية.

وتقوم هيئة المساحة بشكل يومي، بالعمل على تحديث مواعيد ومواقيت الصلاة بجميع مدن الجمهورية، كما تحرص يوميا بوابة «الوطن» في إطار خدماتها المتواصلة للجمهور، على نشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، نقلا عن الموقع الرسمى للهيئة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:7 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر في الإسكندرية: الساعة 3:7 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:39 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:05 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:40 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:05 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:00 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:20 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:20 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:47 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:15 مساءً.