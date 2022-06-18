وزير التعليم العالي يحقق مطلب سيدة تحتاج إلى سكن: «المحافظة توفره لك وأنا أدفع»

استوقفت سيدة مسنة، تدعى آمال محمود، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال تفقدهما مستشفى المجمع الطبي للتأمين بطنطا، مطالبة بتوفير مسكن لها قائلة: «نفسي في مسكن وأنا دعيت ربنا إني أقابل حد يجبر بخطري ويحقق طلباتي».

وزير التعليم العالي يحقق مطلب السيدة

على الفور، استمع وزير التعليم العالي، إلى السيدة، قائلا: «حاضر.. المحافظة توفر المسكن وأنا أدفع»، وطلب منها بياناتها، ووجَّه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باصطحاب السيدة إلى مكتبه وسماع كل مطالبها والعمل على تنفيذها.

وزير التعليم يتفقد بعض المستشفيات

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، عددا من المستشفيات بمحافظة الغربية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل في عدد من المنشآت الصحية، والوقوف على جودة الخدمات الصحية والعلاجية، علاوة على متابعة تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير بالمستشفيات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المنظومة الصحية.

الارتقاء بالخدمات الصحية

وقال عبد الغفار إن المشروعات الصحية في الغربية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة في مصر لتضاهي المستويات العالمية، من خلال اتباع منهجية علمية حديثة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في إنشاء منظومة تدريبية متكاملة عالية المستوى موجهة إلى الفريق الطبي بأكمله، وتطبيق مبادئ البحث العلمي، بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي والتوعية الصحية المجتمعية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بخريطة صحية بمنهجية علمية، وأن الطلبات المقدمة من المواطنين يجب أن يكون لها مردود علمي، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تنفيذ خريطة لجميع محافظات مصر ويتم التعامل مع كل محافظة على أنها دولة متفردة في كل منشآتها سواء في الصحة، التعليم العالي أو غيرها، لكي يتم حسب الاحتياجات الخاصة بكل مستشفى فهناك بعض الاحتياجات، يجب أن تخضع إلى بعض الدراسات حسب توزيع السكان وعددهم والتوزيع الجغرافي لكي يتم خدمة أكبر عدد من الناس.