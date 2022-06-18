اعرف حالة الطقس غدًا الأحد 19-6-2022.. القاهرة 34 درجة

كشف خبراء الرصد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الأحد 19 يونيو الجاري، فضلا عن درجات الحرارة التي تصل ذروتها غدا في كل من قنا وأسوان وإدفو وأبوسمبل والأقصر، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 41 و42 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يستمر طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب وشمال الصعيد نهارًا، أما ساعات الليل فتشهد أجواء معتدلة.

حالة الطقس غدًا الأحد

وأكدت الهيئة، أن البلاد ستشهد غدا شبورة وأجواء مشمسة، فضلا عن نشاط رياح أحيانا مساء على القاهرة الكبرى والوجة البحري، وتختفي الشبورة على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب وشمال الصعيد.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

وكشفت الأرصاد أن حالة البحر الأبيض المتوسط سيكون نشاط الرياح معتدلة لخفيفة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 1.7 متر، أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح بين معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، أما عن اتجاه الرياح فستكون شمالية غربية في البحرين.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على كل مناطق ومحافظات الجمهورية وفق بيان هيئة الأرصاد على النحو التالي:

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 29 - 22

وادي النطرون 34 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 34 - 23

دمنهور 32 - 22

بلطيم 29- 22

مطروح 28- 21

السلوم 30- 21

سيوة 35 - 20

بورسعيد 29 - 23

دمياط 28- 22

الزقازيق 34 - 23

المنصورة 34 - 23

الإسماعيلية 35 - 23

السويس 34 - 23

العريش 29- 22

رفح 29- 21

رأس سدر 34- 24

نخل 34 - 21

نويبع 37 - 25

طابا 34- 25

كاترين 33- 18

الطور 36 - 25

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 38- 27

مرسى علم 37- 26

الفيوم 35 - 22

بني سويف 35 - 22

المنيا 36 - 23

أسيوط 36 - 23

سوهاج 38- 25

قنا 41- 26

الأقصر 42- 27

أسوان 42- 27

إدفو 42- 27

أبو سمبل 41- 28

الوادي الجديد 39 - 26

شلاتين 38- 25

أبو رماد 37- 25

حلايب 34- 27

رأس حدربة 34- 28