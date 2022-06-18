«الأرصاد»: لا زيادة في درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المقبل

أعلن خبراء الرصد والتحليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني، منذ قليل، أن درجات حرارة حول معدلها الطبيعي، خلال هذه الفترة من العام، إذ تشهد شمال البلاد أجواء حارة، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال الفترة المقبلة، لكنها في المعدل الطبيعي، خلال هذا الوقت من العام.

وكشفت الأرصاد، عن أنه لا توجد زيادة في درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة والوجة البحري ما بين 34:35 درجة وعلى جنوب الصعيد ما بين 40:41 درجة.

طقس الأيام المقبلة على القاهرة والمحافظات

وأوضحت الهيئة، أن يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة؛ أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا الأحد 19 يونيو، العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 و22 للصغرى، السواحل الشمالية 29 درجة للعظمى و21 للصغرى، جنوب سيناء 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، شمال الصعيد 36 درجة للعظمى 24 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد 41 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى.

أما عن درجات الحرارة الاثنين المقبل 20 يونيو، فتسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 و22 للصغرى، السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى 21 للصغرى، جنوب سيناء 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، شمال الصعيد 36 درجة للعظمى 24 درجة للصغرى، وأخيرا في جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة العظمى لـ 42 بينما درجة الصغرى تصل لـ 27 درجة مئوية.