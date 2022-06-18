المنضمون الجدد يحتفلون بالذكرى الرابعة لتأسيس «تنسيقية شباب الأحزاب»

احتفل المنضمون الجدد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع نادي المدربين بالذكرى الرابعة لتأسيس التنسيقية.

المنضمون الجدد للتنسيقية: نعتز بالتجربة وإنجازات الأربع سنوات

وأكّد المنضمون الجدد اعتزازهم بالتجربة وما حققته من إنجازات خلال السنوات الأربع، بنجاح كوادرها الأكفاء في تولي مواقع تنفيذية كنواب وزراء ومحافظين، وانتخابهم من قبل الشعب المصري كنواب بمجلسي النواب والشيوخ.

الذكرى الرابعة لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين احتفلت منذ أيام بالذكرى الرابعة على تأسيسها إذ أسست في 12 يونيو 2018.