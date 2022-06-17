عضو التنسيقية: نضع مصلحة المواطن نصب أعيننا وهدفنا حل مشكلاته

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك تلاحمًا بين أعضاء التنسيقية والمواطن، متابعة: «المشكلات التي تمس المواطن تكون الأساس الذي نعمل عليه من خلال الدراسات التي نجريها عبر وضع التحديات نصب أعيننا».

وأضافت طلعت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «نقوم بعمل جلسات نخرج منها بتوصيات ونتائج قد تتحول إلى قانون يؤثر في حياة المواطن عبر مجلسي الشيوخ والنواب من خلال نوابنا».

التفاعل مع الموطنين في حادثي قطار

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نتفاعل مع المواطنين في الأزمات، والتنسيقية دعمت المواطنين في حادث قطار سوهاج وحادث قطار طوخ، كنت في لجنة الإدارة المحلية، وانتقلت وزملائي إلى المصابين للاطمئنان عليهم، وعملنا على توفير المستلزمات الطبية ونقلهم إلى المستشفيات».

وأوضحت أن نواب التنسيقية تحركوا في حادث قطار سوهاج، مؤكدةً أن تحركات النواب تخدم مصلحة المواطنين، في طلبات الإحاطة والاستجواب وغيرها.

دور التنسيقية في التعامل مع أزمة كورونا

وواصلت: «عملنا في فترة كورونا على التواصل مع مجموعات العمل غير المنتظمة، وكنا نوفر المساعدات العينية للأهالي في كل المحافظات، كما نتواصل عبر السوشيال ميديا مع الشباب، كما أنّنا كنا نستهدف تعزيز عمليات التوعية لتجنب الإصابة بالفيروس، ونثمّن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، ووضعنا ضوابط محددة في أي أوراق سنعمل فيها».