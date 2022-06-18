«صناعة النواب» تفتح ملف المعوقات والمشكلات الصناعية.. في 8 اجتماعات

تفتح لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال 8 اجتماعات تعقدها الأسبوع الجاري بداية من غد الأحد، ملف المعوقات والمشكلات الصناعية التي تواجه قطاع الصناعة والمناطق الصناعية في مصر من كافة الاتجاهات والتسهيلات التي يجب تقديمها للمستثمرين.

المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي

وقال معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات إلى «الوطن» أن الاجتماعات تناقش المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي وتطويره وأثر تلك المشكلات أو المعوقات علي جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وبحث دعم زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج لتحقيق المستهدف للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030 وهو ما يساعد بشكل كبير على حل الأزمات حول جذب العملة الصعبة وتوفير الدولار.

وأضاف أن اللجنة خلال الاجتماعات تستمع لمجموعة من المستثمرين ومصنعي المناطق الصناعية والمصنعين والمسؤولين بالمناطق الصناعية الجديدة، وجمعيات المستثمرين

قطاع الصناعة والتسهيلات

وتناقش اللجنة يوم الإثنين المقبل خلال اجتماعين طلبات الإحاطة من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله حول القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة والتسهيلات التي تقدم للمصانع والمستثمرين للوصول إلى حجم الصادرات المستهدف وهو المائة مليار دولار، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر حول المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة وتعوق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتؤثر على الصناعة المصرية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء قريطم يطالب فيه بضم المصانع الصغيرة التي تعمل بالقطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال دعم تلك المصانع الصغيرة ونقلها إلى المدن الصناعية.

أما الثلاثاء المقبل فتناقش اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة حول معوقات الصناعة أيضا سواء أداء بعض المناطق الصناعية وإدارتها، ووجود معوقات بالمناطق الصناعية التي تديرها هيئة التنمية للصناعية ببورسعيد.