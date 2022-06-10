«مكافحة الأمراض» الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن انتشار «جدري القرود»

قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، في إرشادات جديدة بشأن جدري القرود، إن انتشاره من خلال جزيئات صغيرة من الفيروسات العالقة في الهواء «لم يتم الإبلاغ عنه».

الفيروس لا ينتقل عبر الهواء

وأضافت المراكز في بيان لها نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنه قد ينتشر من خلال «اللعاب أو إفرازات الجهاز التنفسي»، أثناء الاتصال وجهاً لوجه، لكن هذه الإفرازات «تتسرب من الهواء بسرعة»، وقد وجدت الدراسات أن طريقة الانتقال هذه تبدو غير شائعة.

وعلى عكس الأمراض الفيروسية الأخرى مثل كورونا «كوفيد 19» والحصبة، فإن فيروس جدري القرود لا ينتقل عبر الهواء، والذي يتضمن جزيئات صغيرة تبقى في الهواء أو تنتشر في التيارات الهوائية، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وأضاف: «في الحالات التي سافر فيها الأشخاص المصابون بجدرى القرود على متن الطائرات، لم تحدث أي حالات إصابة معروفة بجدرى القرود بين الأشخاص الجالسين حولهم، حتى في الرحلات الدولية الطويلة»، ولكن نظرًا لاحتمال انتشار جدري القرود من خلال إفرازات الجهاز التنفسي، فإن المراكز توصي بأن يرتدي الأشخاص المصابون بجدري القرود قناعًا إذا كان لابد من تواجدهم بالقرب من الآخرين في منازلهم وإذا كان من المحتمل وجود اتصال وثيق وجهًا لوجه.

ويوصى أيضًا باستخدام الأقنعة للعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم ممن قد يكونوا على اتصال وثيق بشخص مصاب، ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن التوجيهات السابقة قالت إن ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في حماية المسافرين من جدري القرود، لكن هذه التوصية ألغيت في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي لأنها تسببت في حدوث ارتباك.

طريقة انتشار الفيروس

وينتشر الفيروس في المقام الأول من خلال الاتصال المباشر مع سوائل جسم الشخص المصاب أو تقرحاته، أو مع مواد ملوثة، وفقًا للتعليمات الإرشادية.

ولا يزال الباحثون يتعلمون عن طرق انتقال محتملة أخرى مثل الاتصال بالسائل المنوي لشخص مصاب أو الاتصال بشخص مصاب ليس لديه أعراض.

وأمس الخميس، أبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن 45 حالة محتملة أو مؤكدة لمرض جدري القرود في 15 ولاية ومقاطعة كولومبيا، كما أبلغ المركز عن 1،356 حالة مؤكدة في 31 دولة لا يتوطن فيها الفيروس.