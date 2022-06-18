أهم 10 مدارس بعد الإعدادية في مصر 2022.. حوافز شهرية وتعيينات «فيديو»

أهم 10 مدارس بعد الإعدادية في مصر 2022، ضمن قائمة مدارس وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القبول بهذه النوعية من المدارس يتم على أساسين، الأول المجموع في الشهادة الإعدادية للترمين الأول والثاني واجتياز اختبارات القبول التحريرية والشفوية.

أهم 10 مدارس بعد الإعدادية في مصر 2022

مدرسة إيجيبت جولد للذهب

تُعتبر مدرسة إيجيبت جولد للذهب، ضمن أهم 10 مدارس بعد الإعدادية في مصر 2022، فهي كلاسيكية الشكل في جميع جدرانها، تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب العملي المكثف، بحسب نصر محمد، المدير الأكاديمي للمدرسة، مؤكداً أنها تعمل وفق منهجية الجدارات، وسيتم تخريج الدفعة الأولى العام الدراسي الحالي في شهر يوليو المقبل.

من جانبه، قال أحمد عبد الله، مسؤول شؤون الطلاب بالمدرسة لـ«الوطن»، إن قاعدة المدرسة الأساسية الانضباط والالتزام والتدريب ثم التدريب وتخصيص حوافز مادية ومعنوية للطالب تصل إلى 400 جنيه ووجبة غذائية يومية.

مدارس بعد الإعدادية في الشرب والصرف الصحي

تشمل قائمة أهم 10 مدارس بعد الإعدادية في مصر 2022، مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، فيقول أحمد مصطفى، مدير المدرسة، إنه متاح التقديم الآن بالمدرسة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، للحاصلين على الشهادة الإعدادية دور أول «بنين» فقط، بحد أدنى 260 درجة، موضحاً لـ«الوطن»، أن التقديم ينتهي يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري وقبول الطلبة الأعلى مجموعاً.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، تتبع نظام التعليم المزدوج وتقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المدارس، فيقول الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم في القاهرة، إن المدرسة تهتم بتعليم وتدريب الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل على مدار العام الدراسي.

ويقول الدكتور خالد عباس، مدير التعليم المزدوج بالقاهرة، إن مجموع القبول يتراوح من 240:250 درجة في الشهادة الإعدادية وتشترط اجتياز اختبارات القبول التحريرية في اللغة العربية والإنجليزية وهي مدرسة مجانية تقبل الطلاب والطالبات وتعمل على تأهيلهم جيداً لسوق العمل، لافتاً إلى أن فرص العمل مضمونة بنسبة 100% بعد التخرج.

مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية

مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية، أول مدرسة متخصصة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وتقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ومحاور الدراسة هي المواد الثقافية والمواد التخصصية ومواد بناء القدرات.

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

وتشمل تخصصات نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات وتشغيل وصيانة معدات الطاقة والصيانة الكهربائية والشريك الصناعي للمدرسة هو أكاديمية السويدى الفنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية

تقع المدرسة في محافظة الجيزة وتشمل تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسوب.

مدرسة أحمد ضيف الله الدولية

تقع في محافظة أسيوط وتشمل تخصصات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية

تقع المدرسة في محافظة المنيا وبها تخصص الهندسة الزراعية والأراضي والمياه والاقتصاد الزراعي والبساتين والمحاصلين الزراعية والإنتاج الحيواني.

أهم مدارس بعد الإعدادية في مجال البترول

-مدرسة مرسى مطروح الثانوية الميكانيكية بنين.

مدرسة أبو رديس الثانوية الصناعية المشتركة.