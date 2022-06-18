مدارس مبارك كول بعد الإعدادية.. اعرف نظام الدراسة والقبول

لم تقف مصر مكتوفة الأيدي، أمام أي تطوير في التعليم الفني، الذي يفتح الباب واسعاً أمام طلاب الشهادة الإعدادية، واشتمل التطوير على ما يسمى بالتعليم المزدوج أو مدارس مبارك كول بعد الإعدادية فما حكايتها وكيف يتم التدريس بها وتأهيل الطالب لسوق العمل؟

يقول الدكتور خالد عباس، مدير التعليم المزدوج بالقاهرة، إن مدارس مبارك كول بعد الإعدادية تعود إلى الإتفاقية التي وقعتها مصر مع ألمانيا قبل سنوات.

نظام التدريب في مدارس مبارك كول بعد الإعدادية

يضيف «عباس» لـ«الوطن»، أن مدارس مبارك كول بعد الإعدادية حالياً تسمى مدارس التعليم المزدوج أي المدارس التي تهتم بتدريب الطالب في مصنع قائم على المدرسة بجانب دراسته النظرية، موضحاً أن هذا النظام كما هو متبع في ألمانيا ويتمثل في يومين دراسة نظرية وأربعة أيام تدريب عملي في المصنع.

فرص العمل بعد التخرج من مدارس مبارك كول

يؤكد الدكتور خالد عباس، أن مدارس مبارك كول بعد الإعدادية «التعليم المزدوج حالياً» تؤهل الطالب لسوق العمل وفرصة حصوله على وظيفة تكون مضمون بنسبة 100%، لافتاً إلى أن محافظة القاهرة بها ما يقرب من 32 مدرسة تعليم مزدوج وبها حوالي 3000 طالب وطالبة.

ونوه إلى أن هذه النوعية من المدارس تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الحكومية والخاصة، وسيتم الإعلان عن تنسيقها الأسبوع المقبل والذي يتوقف على التخصصات المتاحة بكل مدرسة والكثافة الطلابية لكل فصل.

تشمل مدارس مبارك كول «التعليم المزدوج» حالياً مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية وهي أول مدرسة متخصصة في الشرق الأوسط وأفريقيا ومدرسة الهيئة العربية للتصنيع ومدرسة نيو مودرن بلاست، وتهتم هذه المدارس بتدريب الطلاب وتوفير حوافز شهرية لهم.