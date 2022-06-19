أسعار الخضروات اليوم الأحد 19-6-2022 في مصر

في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من المواطنين إلى تناول الخضروات بكثرة، إذ إنها غنية بالفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، كما أنها تساعد الراغبين في الحصول على قوام مثالي وجسم صحي على الوصول إلى الشكل الذي يرغبون به، وتعتمد معظم الحميات الغذائية على تناول الخضروات بكميات مناسبة.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، ونوضح من خلال هذا التقرير، أسعار الخضروات اليوم الأحد الموافق 19 يونيو الجاري، وفق جولة «الوطن» في إحدى أسواق منطقة الدقي، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم الأحد

تباينت أسعار الخضروات اليوم الأحد في الأسواق المصرية بالمحافظات والمدن، لتتراوح أسعار الطماطم بين 5 و6.5 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 و6 جنيهات، في حين سجل كيلو القلقاس 7 جنيهات.

فيما جاء سعر كيلو الجزر ليصل إلى 4 جنيهات، وكيلو البصل الذهبي 2.50 جنيه، وبلغ سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار 8 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي نحو 6 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار بين 5 و8 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو البسلة بين 8 و10 جنيهات.

سعر الباذنجان

وجاء سعر كيلو الباذنجان الأسود والعروس والرومي والأبيض ليتراوح بين 6 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكوسة بين 8 و9 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت أسعار الخضروات في سوق العبور استقرارا كبيرًا، إذ تراوح سعر كيلو الكوسة بين 2 و3.75 جنيه، وتراوح سعر الجزر بين 2 و4 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

وسجل سعر الملوخية بين 3 و6 جنيهات، بينما تراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، فيما سجل سعر الفاصوليا بين 5 و6.5 جنيه.

ويصل سعر الباذنجان الرومي اليوم بين 1.5و2.5 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، فيما ترواح سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات، كما بلغ سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، وسجل سعر الطماطم اليوم الأحد الموافق 19 يونيو، بين 3.5 و6.5 جنيه.