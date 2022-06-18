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محمود مسلم

انطلاق نهائي دوري الجولف في مدينتي 2022

كتب:

الوطن
04:04 م | السبت 18 يونيو 2022
انطلاق نهائي دوري الجولف في مدينتي 2022

انطلقت صباح اليوم نهائيات بطولة الاتحاد المصري للجولف 2022 في نادي مدينتي للجولف ، برعاية مجموعة طلعت مصطفى .

ويشارك في البطولة 80 لاعبا يمثلون أندية مدينتي وسبورتنج والجزيرة وبالم هيلز ونيو جيزة واليجريا والسخنة ودريم لاند .

يشار إلى أن نادي مدينتي للجولف يستضيف العديد من بطولات الجولف، وحصد جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعام 2021 والصادرة عن مؤسسة World Golf Awards .

وصمم نادي مدينتي للجولف ، روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .

ويضم ملعب جولف مدينتي 18 حفرة، وهو أحدث ملعب جولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع .

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