فرانس برس: ولي العهد السعودي يبدأ زيارة إلى مصر والأردن وتركيا الإثنين المقبل

أفاد مسؤول دبلوماسي، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يبدأ بعد غد الإثنين زيارة لمصر والأردن في جولة إقليمية مصغرة تأخذه إلى تركيا في أول زيارة رسمية لإسطنبول، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس اليوم.

ولي العهد السعودي يزور تركيا 22 يونيو

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقوم بزيارة رسمية لتركيا 22 يونيو الجاري، موضحا أنها تجري في أنقرة.

وأوضح مسؤول سعودي، لوكالة فرانس برس، أن جولة ولي العهد السعودي تبدأ الإثنين في مصر ثم الأردن وتنتهي بتركيا.

ونوه بأن الزيارة تتضمن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار والطاقة، وهو ما أكده دبلوماسي مقيم في الرياض، قائلا: إن الجولة تتضمن مصر والأردن إلا إذا حدث تغيير في اللحظات الأخيرة.

زيارة بايدن للسعودية

ولم تؤكد الحكومة السعودية هذه الجولة، التي تأتي قبل نحو 3 أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية.

كما أشار المسؤول السعودي إلى جولة أخرى مقررة قريبا ربما في نهاية يوليو؛ تشمل اليونان وقبرص والجزائر، وسبق وأفادت بها تقارير صحفية، وفقا لما نقلت قناة روسيا اليوم.