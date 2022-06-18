مراجعات الثانوية العامة 2022 في مادة الفلسفة.. اعرف شكل الامتحان

مراجعات الثانوية العامة 2022 في مادة الفلسفة، تشمل الشكل النهائي للامتحان وكيفية الإجابة على أسئلته التي تعقد بنمط الاختيار من متعدد وليست مقالية، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويقدم فتحي أبوطالب، معلم فلسفة، مراجعات الثانوية العامة 2022 في مادة الفلسفة ومجموعة من الإرشادات الخاصة بالامتحان، فيقول: «عدد أسئلة الامتحان 50 سؤالا والدرجة النهائية للمادة 60 درجة، ويجب على الطالب أن يذاكر ويراجع من كتيب المفاهيم.

تفاصيل مراجعات الثانوية العامة 2022

ونصح «أبوطالب» الطلاب بالمراجعة من الكتيب لسببين الأول أنّه جامع شامل لجميع أجزاء، فهو بالفعل ملخص بطريقة تلبي احتياجات الطالب في الامتحان، والسبب التاني التدريب عليه قبل الامتحان ليسهل عليه استخدامه أثناء الامتحان.

وأضاف «أبوطالب»، لـ«الوطن»، أنّ امتحان الثانوية العامة 2022 في مادة الفلسفة يشمل 25 سوالا موزعة على 4 موضوعات وفرع المنطق 25 سؤالا موزعة على 4 موضوعات، مؤكداً أن أسئلة الفرعين الفلسفة والمنطق متداخلة.

مراجعات الثانوية العامة 2022 في مادة الفلسفة بالأسئلة

وشدد أبوطالب على الطلاب ضرورة التركيز الشديد على العناوين المهمة في كل موضوع، وحل أسئلة مكثفة على النظام الحديث قبل الامتحان؛ للتدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم، وليس الحفظ والتلقين.

مراجعات الثانوية العامة 2022 في مادة الفلسفة

توزيع أسئلة امتحان الفلسفة في مراجعة الثانوية العامة 2022

أولاً فرع المنطق ويشمل 25 سؤالاً:

- موضوع الاستقراء والعلوم الطبيعية 8 أسئلة.

- موضوع الاستنباط والعلوم الصورية 5 أسئلة.

- موضوع التكامل بين الاستبناط والاستقراء 6 أسئلة.

- موضوع المنطق وتكنولوجيا الاتصالات 6 أسئلة.

ثانياً الفلسفة وتشمل 25 سؤالاً:

- موضوع رؤية فلسفة للأخلاق الطيبة 7 أسئلة.

- موضوع أخلاق المهنة 5 أسئلة.

- موضوع التفلسف والقيم 6 أسئلة.

- موضوع الفلسفة وقضايا البيئة 7 أسئلة.