ما هو مجموع الثانوية العامة 2022؟.. «التعليم» تجيب

ما هو مجموع الثانوية العامة 2022؟.. سؤال يطرحه دائماً أولياء الأمور والطلاب بالتزامن مع قرب انطلاق الامتحانات والتي تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري، خاصة مع عقدها بنظام البابل شيت ورقيا من «الألف للياء»، فغير مسموح للطالب بدخول الامتحان بجهاز التابلت أو حتى الكتاب المدرسي أو أي مذكرات خارجية.

مجموع الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم مجموع الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، موضحة أن المجموع 410 درجات في جميع المواد الدراسية، ولا يختلف عن السنوات السابقة، مؤكدة في خطاب للمديريات التعليمية، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية فقط، ولا تشمل أي أسئلة مقالية لضمان شفافية التصحيح، والذي يتم إلكترونياً على أجهزة الماسح الضوئي.

عدد درجات الثانوية العامة 2022

حصلت «الوطن» على عدد درجات الثانوية العامة بالتفصيل في كل مادة دراسية بداية من اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية التاريخ والجغارفيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والتاريخ والجغرافيا والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات بمختلف فروعها.

توزيع درجات المواد الأساسية

مادة اللغة العربية

- النهاية الكبرى 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى

- النهاية الكبرى 50 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية

- النهاية الكبرى 40 درجة.

مواد أساسية على شعبة علمي علوم وعلمي رياضة

مادة الفيزياء

- النهاية الكبرى 60 درجة.

مادة الكيمياء

- النهاية الكبرى 60 درجة.

مواد أساسية على شعبة علمي علوم

مادة الأحياء

- النهاية الكبرى 60 درجة.

مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة

-النهاية الكبرى 60 درجة

مواد أساسية على شعبة علمي رياضة

الديناميكا

- النهاية الكبرى 30 درجة.

التفاضل والتكامل

- النهاية الكبرى 30 درجة.

- الجبر والهندسة الفراغية.

- النهاية الكبرى 30 درجة.

الإستاتيكا

- النهاية الكبرى 30 درجة.

- مواد أساسية على الشعبة الأدبية

مادة الجغرافيا

- النهاية الكبرى 60 درجة.

مادة التاريخ

- النهاية الكبرى 60 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع

- النهاية الكبرى 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق

- النهاية الكبرى 60 درجة.