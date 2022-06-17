ارتفاع إشغالات فنادق شرم الشيخ في يوليو وأغسطس لـ75%.. الطليان والعرب السر

قال بيتر ناثان، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ ستبدأ فى الارتفاع بداية من شهرى يوليو وأغسطس، لتصل إلى نحو 75%، موضحا أن نسب الإشغال حاليا بفنادق المدينة تتراوح ما بين 40 و50%.

عودة السياحة الإيطالية والعرب فرس الرهان

أرجع ناثان، فى تصريح لـ«الوطن»، أسباب الارتفاع المتوقع فى نسب إشغال فنادق شرم الشيخ، خلال الشهرين المقبلين، إلى الحجوزات التى استقبلتها المدينة من سياح العديد من سياح دول منطقة الشرق الأوسط، لا سيما سياح الدول العربية، فضلا عن عودة شركات السياحة الإيطالية لتسيير رحلات إلى شرم الشيخ بأعداد جيدة.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، أن السياح العرب سيكونوا فرس الرهان خلال موسم الصيف الحالى، لافتا إلى أن مدينة شرم الشيخ تلقت حجوزات جيدة من السياح العرب، خلال الموسم السياحى الصيفى، خاصة خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين، فى تدشين حملة ترويجية لجذب السياح العرب، لزيارة مصر خلال فصل الصيف الحالى.

زيادة نسب الإشغال خلال الشتاء

أشار ناثان، إلى ان القطاع السياحى الحكومى والخاص، بدأ فى إجراء اتصالات مع العديد من الدول المصدرة للسياح إلى مصر، لتسيير رحلات إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى المقبل، الذى سيبدأ من شهر أكتوبر المقبل، موضحا أنه من المتوقع أن ترتفع نسب الإشغالات بفنادق المدينة، خلال الشتاء مقارنة بفصل الصيف الحالى، لا سيما مع تلقى وعود من وكالات السياحة بعدد من الدول الأوروبية، خاصة من كازخستان وأستونيا، لتسيير رحلات لشرم الشيخ خلال الربع الأخير من العام الحالى.