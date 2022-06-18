عصام السقا عن حادث قطار ملوي بالمنيا: خالص العزاء لأسر الضحايا

أعرب الفنان عصام السقا عن حزنه الشديد إزاء حادث قطار مدينة ملوي بالمنيا الذي وقع، أمس الجمعة، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص دهسا تحت عجلات القطار بمزلقان شرق المحطة.

عصام السقا ينعى الضحايا

وقال السقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث القطار، مؤكدا أنه شعر بألم شديد عند سماعه لهذا الخبر في المحافظة التي ينتمي إليها، ودعا المولى عز وجل بأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وحرص عصام السقا على نعي ضحايا الحادث عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء حادث قطار ملوي الذي راح ضحيته أم وولادها البنات.. أسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبلهم من الشهداء وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين وربنا يصبر أهلهم يا رب».

عصام السقا ومسلسل الاختيار

وفي سياق مختلف، تألق عصام السقا بتجسيده لشخصية محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة «تمرد»، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وحاز دوره على إعجاب الجمهور والنقاد.

«الاختيار 3» من بطولة ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، صبري فواز، عبد العزيز مخيون، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد رياض، ميرنا نور الدين، عماد رشاد، خالد زكي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وتصدر المسلسل نسبة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي.