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محمود مسلم

الرئيس الأمريكي يعلن عزمه تخفيف الرسوم الجمركية على الصين

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رؤى ممدوح
04:42 م | السبت 18 يونيو 2022
الرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن تخفيف الرسوم الجمركية على الصين، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

مبادرة بنية تحتية لمواجهة الصين

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن يطلق مبادرة بنية تحتية عالمية لمواجهة الطموحات الدولية للصين، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن المقرر الإعلان عن قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل.

استثمارات الولايات المتحدة مع شركائها في مجموعة السبع  

وقال سوليفان، إن الشراكة التي أطلقتها الولايات المتحدة تغطي البنية التحتية العالمية والصحة المادية والبنية التحتية الرقمية وتوفر بديلاً لما يقدمه الصينيون، وذلك باستثمارات بمئات المليارات من الدولارات بين الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة السبع. 

 

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بقلم رؤى ممدوح