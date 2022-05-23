الرئيس الأمريكي: ندعم طوكيو للحصول على العضوية الدائمة بمجلس الأمن

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقوة العلاقات بين أمريكا واليابان، مؤكدًا أن التحالف بين البلدين أصبح أكثر قوة وعمقا.

ودعا «بايدن»، خلال جولته إلى القارة الأسيوية، التي بدأت بزيارة دولة كوريا الشمالية ووصلت حتى الآن إلى دولة اليابان، إلى ضرورة أن تحصل طوكيو على العضوية الدائمة في مجلس الأمن، بحسب ما نقلته شبكة « روسيا اليوم» الإخبارية.

دعم طوكيو في الحصول على العضوية الدائمة لمجلس الأمن

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، إن البلدين يعملان سويًا بهدف نشر الأمن والتأكيد على الاستقرار في منطقتي المحيط الهندي والهادي، مؤكدًا أن الدولتين تعملان على التصدي لما يواجه العالم من مشاكل وأزمات دولية، في إشارة إلى جزيرة تايوان وما تواجهه من تهديدات من قبل جمهورية الصين.

وأشار « بايدن»، إلى ضرورة ما أسماه بإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من خلال إضافة العضوية الدائمة لبعض الدول، التي تستحق هذه المكانة نظرًا لمجهوداتها الدائمة والمستمرة والتي من بينها اليابان، مؤكدًا تأييده ودعمه لمنح طوكيو العضوية الدائمة في مجلس الأمن.

وتطرق إلى الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًَا أن واشنطن ستحاسب جميع المتورطين في العملية الروسية الأخيرة على أوكرانيا، موضحًا أن نظيره الروسي سيدفع ثمنًا باهظًا نتيجة لحربه على كييف.

تحذيرات من عزو صيني لتايوان

وأكد «بايدن»، أن بلاده لن تقف صامتة أيضا أمام أي محاولة أو فرصة للاعتداء العسكري ضد تايوان، في إشارة إلى التهديدات التي تمارسها الصين تجاه الجزيرة، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس الوزراء الياباني، وأن كلا البلدين ستقدم أي مساعدات تساعد تايوان في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه عزو صيني مرتقب، لافتًا إلى أن تدعيم اليابان للسياسات السلمية يجعل طوكيو في البلاد التي تجعلها تستحق العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي الذي تواجهه الولايات المتحدة، اعترف الرئيس الأمريكي، أن بلاده تواجه بعض المشاكل الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار لكنه أكد في الوقت ذاته استقرار الأوضاع الداخلية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على التحول والاعتماد على الطاقة المتجددة.