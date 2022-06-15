«حماة الوطن»: قدمنا مقترحات ومحاور في مجالات عدة للأكاديمية الوطنية للتدريب

زار وفد من حزب «حماة الوطن» برئاسة اللواء أركان حرب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وبمشاركة اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية بالحزب، الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكان في استقبال وفد حزب حماة الوطن الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء إيهاب حامد سالم مستشار العلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

محاور استراتيجية حزب حماة الوطن للحوار الوطني

وقدم الوفد رؤية حزب حماة الوطن بشأن الحوار الوطني متضمنة محاور عدة، طبقاً لما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تناولت مقترحات وحلول مبتكرة في عدة مجالات من بينها المحور الاقتصادي والسياسي والمجتمعي والحريات، ولاسيما في الجانب الاقتصادي، والمجالات المرتبطة به من زراعة وصناعة ومشروعات تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي في أقرب وقت، وكذلك الاقتصاد الأخضر.

وتناول اللقاء، الحديث عن أهمية وجود سياسة زراعية للدولة المصرية، وإيجاد محفزات للمزارعين، وتطرقت الرؤية لتعديلات تشريعية مختلفة وعلى رأسها إقرار قانون المحليات، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وأكّد وفد «حماة الوطن»، أنَّ اللقاء كان مثمراً بين الطرفين، وأشاد قيادات الأكاديمية بمقترحات الحزب، إذ وصفوها بأنّها رؤى خارج إطار الصندوق.

الحوار الوطني

وعن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ذكر وفد «حماة الوطن» إنَّ الحزب قدم رؤيته بشأن هذا الملف لإدارة الحوار الوطني المتمثلة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأهدى وفد قيادات الحزب درع «حماة الوطن» للمدير التنفيذي للأكاديمية، في نهاية اللقاء، كما ثمن الحزب مجدداً حيادية الحوار.