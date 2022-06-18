«الأوقاف» تنظم 200 ندوة عن حرمة الدماء وأثر الإيمان في حياة الإنسان

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ديننا الحنيف لم يؤكد حرمة شيء مثلما أكد على حرمة الدماء؛ فكل الدماء معصومة، وهو ما أكده نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث قال: «فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، ألَا هلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» (صحيح البخاري).

4 ندوات في كل محافظة

وأضاف جمعة، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أنه خلال العشر الأواخر من ذي القعدة والـ10 الأوائل من ذي الحجة، تطلق وزارة الأوقاف، 100 ندوة بواقع 4 في كل محافظة عن حرمة الدماء؛ اتنين في العشر الأواخر من ذي القعدة و2 في الأسبوع الأول من ذي الحجة.

وتابع: «بما أن الإيمان أحد أهم المؤثرات في تصرفات الإنسان، فكلما قوي الإيمان بالله واليوم الآخر استقامت حياة الإنسان فعرف للدماء حقها وحرمتها، قررنا تنظيم 100 ندوة أخرى عن موضوع الإيمان وأثره في حياتنا بواقع أربع ندوات خلال هذه الفترة».

ومن ناحية أخرى، حققت مبيعات صكوك الأضاحي 40 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالي مبيعات أكثر من 18 ألف صك، وجاءت حصيلة مبيعات مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة، حيث بلغت 2750 صك أضاحي الأوقاف بقيمة 6050000 جنيه.

3800 جنيه قيمة صك الأضحية من اللحوم البلدية

يذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام، صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة 300 جنيه.

وللمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية: (01115001595 - 01552563217 - 01120857330)، أو ارسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت، أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية: ‏

البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999‏

البنك الأهلي حساب رقم: 0013070465285400014‏

البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006‏

البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818

‏خدمة فوري دهب: كود (92791 للحوم السودانية) و(92792 للحوم البلدية).