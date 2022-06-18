«الأوقاف» تنظم 200 ندوة عن حرمة الدماء وأثر الإيمان في حياة الإنسان
كتب:
إسراء سليمان
07:35 م | السبت 18 يونيو 2022
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن ديننا الحنيف لم يؤكد حرمة شيء مثلما أكد على حرمة الدماء؛ فكل الدماء معصومة، وهو ما أكده نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث قال: «فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، ألَا هلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» (صحيح البخاري).
4 ندوات في كل محافظة
وأضاف جمعة، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أنه خلال العشر الأواخر من ذي القعدة والـ10 الأوائل من ذي الحجة، تطلق وزارة الأوقاف، 100 ندوة بواقع 4 في كل محافظة عن حرمة الدماء؛ اتنين في العشر الأواخر من ذي القعدة و2 في الأسبوع الأول من ذي الحجة.
وتابع: «بما أن الإيمان أحد أهم المؤثرات في تصرفات الإنسان، فكلما قوي الإيمان بالله واليوم الآخر استقامت حياة الإنسان فعرف للدماء حقها وحرمتها، قررنا تنظيم 100 ندوة أخرى عن موضوع الإيمان وأثره في حياتنا بواقع أربع ندوات خلال هذه الفترة».
ومن ناحية أخرى، حققت مبيعات صكوك الأضاحي 40 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالي مبيعات أكثر من 18 ألف صك، وجاءت حصيلة مبيعات مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة، حيث بلغت 2750 صك أضاحي الأوقاف بقيمة 6050000 جنيه.
3800 جنيه قيمة صك الأضحية من اللحوم البلدية
يذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام، صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة 300 جنيه.
وللمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية: (01115001595 - 01552563217 - 01120857330)، أو ارسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت، أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية:
البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم: 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818
خدمة فوري دهب: كود (92791 للحوم السودانية) و(92792 للحوم البلدية).