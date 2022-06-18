جمال بيومي: الدبلوماسية المصرية عادت بقوة منذ 30 يونيو 2013

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تمتعت بالحظ منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وحتى الآن، حيث أنه وخلال تلك الفترة عادت وبقوة سلاح الدبلوماسية الرئاسية المصرية ودبلوماسية المطارات والمؤتمرات، التي كانت قد حرمت منها مصر منذ 20 عاما مضت.

كفاءة مصر بالتعاون الدولي

وأضاف «بيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر باتت تنتهج حاليا سلاح العلاقات الخارجية كدبلوماسيات القمم التي يجري تدشينها على أرض مصر، وفيها يجتمع الرؤساء بعضهم البعض من أجل تبادل الرؤى والأفكار والمقترحات، وبالتالي فدائما ما تكون القرارات التي يجري اتخاذها ذات آلية تنفيذيه أكثر من أي شئ آخر.

الرئيس السيسي أجرى 40 مقابلة خلال 5 أيام في أمريكا

وأوضح أن الرئيس السيسي عندما كان ذات مرة في مدينة نيويورك الأمريكية آخر مرة، وقام بعمل 40 مقابلة خلال 5 أيام، وخلال إحدى المؤتمرات هناك سعي لخلق فرص أكبر للتعاون ولحل المشاكل العالمية والدولية.

وأكد أن ميزة المؤتمرات الدولية المقامة على أرض مصر هو أن مثل تلك اللقاءات التي لو تم تنظيمها على حدة مع كل رئيس ستأخذ أشهر طويلة، مشيرا إلى أن مصر من أكثر وأكفأ دول العالم في مسألة التعاون الدولي واتواصل الفعال والبناء.

وأشار إلى أن الدولة المصرية في حاجة إلى الاستثمار المباشر، فمنذ أحداث 2011 حتى اليوم، شهدت إنجاب 25 مليون طفل، موضحًا: «هذا الأمر يلقي بأعباء كبيرة، ويلزم الدولة بأن تحقق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن 8% سنويا».