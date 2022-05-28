جمال بيومي: العرب يستثمرون 2000 مليار دولار خارج بلدانهم «فيديو»

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ الدولة المصرية في حاجة إلى الاستثمار المباشر، فمنذ أحداث 2011 حتى اليوم، شهدت إنجاب 25 مليون طفل، موضحًا: «هذا الأمر يلقي بأعباء كبيرة، ويلزم الدولة بأن تحقق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن 8% سنويا».

ضرورة ادخار 30% من الناتج القومي

وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم» على قناة dmc: «لكي نحقق هذا المعدل الكبير يجب أن ندخر 30% من دخلنا ونقوم باستثماره، وقدرتنا الاقتصادية تسمح لنا بادخار 15% من الناتج القومي المصري، يتبقى 15% أخرى يجب أن نحصل عليه من المصريين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب».

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ العرب يستثمرون خارج بلدانهم بنحو 2000 مليار دولار،، وبالتالي فإن مصر يجب أن تحسن من قدرتها على جذب الاستثمارات، ومن هنا تأتي أهمية الإمارات والسعودية والدول العربية البترولية التي لديها فوائض في رؤوس الأموال.

الإمارات من أكثر البلدان استثمارا في مصر

وأردف، أن الإمارات من أكثر البلدان استثمارا في مصر، لكن يجب أن تعمل مصر على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة قدرتها على استيعاب الاستثمارات، بحيث لا تؤخر البيروقراطية من الاستثمارات: «70% مما تستورده مصر والدول العربية عموما لا تنتجه، ونركز على 3 أشياء نستوردها، هي صناعة الآلات رغم أننا من أكبر بلدان العالم إنتاجا للمنسوجات، ثانيا صناعة وسائل النقل، ثالثا، بند الغذاء، إذ توجد فجوة غذائية في مصر والبلدان العربية، بينما لدينا بلدان تصلح للاستصلاح الأراضي مثل السودان ومصر وسوريا».