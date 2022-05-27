3 دول بينها أمريكا تدعو كوريا الشمالية إلى الانخراط في الدبلوماسية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها دعوة 3 دول بينها الولايات المتحدة، «بيونج يانج» إلى الانخراط في الدبلوماسية بدلا من إطلاق التهديدات، فيما أعلن مسؤول إسرائيلي، أن انسحاب «واشنطن» من الاتفاق النووي الإيراني كان خطأً.

ودعت 3 دول، «بيونج يانج» إلى الدبلوماسية والتخلي عن التهديدات، وقالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، تلته مندوبة «واشنطن» الدائمة لدى منظمة «الأمم المتحدة»، ليندا توماس جرينفيلد، إنها تدعو كوريا الشمالية إلى الانخراط في الدبلوماسية بدلا من إطلاق التهديدات للعالم ولمعالجة الوضع الصعب مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

«موسكو»: حزمة العقوبات ضد كوريا الشمالية أصابت حياة المواطنين العاديين

من جانبه، أشار مندوب روسيا الدائم لدى «مجلس الأمن الدولي»، فاسيلي نيبينزيا، إلى أن توسيع العقوبات ضد «بيونج يانج» غير مجد، مضيفا في جلسة لـ المجلس، أن حزمة العقوبات التي تم تبنيها ضد كوريا الشمالية في 2016-2017 أصابت حياة المواطنين العاديين في البلاد.

وأوضح نيبينزيا، أن الضغط المتزايد لـ العقوبات خطير للغاية من وجهة نظر عواقب مثل هذه الإجراءات.واستخدمت روسيا والصين، حق النقد «الفيتو» أثناء التصويت في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار أمريكي بشأن توسيع العقوبات ضد «بيونج يانج».

مشروع قرار أمريكي يقترح خفض النفط الخام الذي يورد لـ«بيونج يانج» إلى 3 ملايين برميل

وتضمن مشروع القرار، إدانة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، في 24 مارس الماضي، والتجارب الصاروخية الأخرى التي أجرتها «بيونج يانج» مؤخرا، كما اقترح مشروع القرار الأمريكي، خفض حجم النفط الخام الذي يورد لـ«بيونج يانج» من 4 ملايين برميل إلى 3 ملايين برميل سنويا، وتقليص توريدات المشتقات النفطية.

وتضمن مشروع القرار عقوبات شخصية على مسؤول كوري شمالي رفيع، يتعلق عمله بالإشراف على تطوير الصواريخ الباليستية، وتجميد أصول لـ 3 كيانات في البلاد.

من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، «ليو بينجيو»، إن «بكين» لم تحدد لنفسها أبدا هدف استبدال «واشنطن» على المسرح العالمي أو الدخول في منافسة صفرية معها، وجاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني، تعليقا على خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حول سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الصين.

وأضاف «بينجيو»، في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن العلاقات بين البلدين الآن عند مفترق طرق حاسم، مشيرا إلى أن الصين تتطلع إلى العمل مع واشنطن.

وأوضح الدبلوماسي الصيني، أن بلاده ترى، أن «بكين» و«واشنطن»، العضوان الدائمان في «مجلس الأمن الدولي» وأكبر اقتصادات العالم، لديهما مجالات شاسعة ذات اهتمام مشترك وإمكانات عميقة للتعاون، والمنافسة بينهما موجودة في بعض المجالات، مثل التجارة.

وتابع بينجيو قائلا، إن بلاده تعتبر تصريحات «واشنطن» عن حقوق الإنسان في «شينجيانج»والتبت وهونج كونج تدخلا في شؤونها الداخلية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقل رئيس الشعبة السياسية الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية،، العميد في الاحتياط، درور شالوم، لمسؤولين أمريكيين كبار أن انسحاب «واشنطن» من الاتفاق النووي الإيراني كان خطأً، وفقا لما ذكره موقع «والا» الإسرائيلي.

من جانبها، ستوصي أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية، قريبا الاسرائيليين بتجنب السفر إلى الإمارات والبحرين، واتخاذ احتياطات في خلال الإقامة في أذربيجان، على خلفية تسريبات بوقوف «تل أبيب» وراء اغتيال العقيد في «الحرس الثوري الإيراني» صياد خدايي داخل إيران، وفقا لما ذكرته قناة 12 الاسرائيلية.

وقال 3 مسؤولين إسرائيليين، إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا، سيتوجه إلى واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره جيك سوليفان، بشأن المحادثات النووية المتوقفة مع إيران، وفقا لما ذكرته موقع «أكسيوس» الأمريكي.

إسرائيل ستطلب من «واشنطن» التلويح بخيار عسكري حال فشل إحياء النووي الإيراني

وستطلب «تل أبيب» من واشنطن خطة بديلة إذا أخفقت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني تقوم على فرض عقوبات غير مسبوقة على «طهران»، كما ستطلب إسرائيل من الولايات المتحدة التلويح بخيار عسكري حال فشل إحياء الاتفاق مع إيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال السناتور الأمريكي البارز عن الحزب الجمهوري، ليندسي جراهام، إن الاتفاق النووي الإيراني انتهى، مشيرا في تصريحات لقناتي «العربية-الحدث»، إلى أن ذلك شيء جيد.

جراهام: «واشنطن» يجب أن توضح لـ «طهران» ما هي عواقب تكديس المواد النووية

وأضاف جراهام، أن «واشنطن» يجب أن توضح لـ «طهران» ما هي عواقب محاولة تكديس المواد النووية، فيما أشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأميركي السناتور عن الحزب الديمقراطي، بوب مينينديز، إلى أن إداةر الرئيس جو بايدن بحاجة إلى شرح كيف ستمنع إيران من تطوير ترسانة نووية الآن.

بدوره، أوضح المبعوث الأمريكي روب مالي خلال جلسة الإستماع الخاصة بإيران، أن «بكين» هي المستورد الرئيسي للنفط الإيراني غير المشروع.

من جانبه، أشار وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إلى أن روسيا وطهران اتفقتا على توريد 5 ملايين طن قمح من الجانب الروسي، مشيرا إلى أن بلاده استخدمت بالفعل نصف خط الائتمان الذي خصصته موسكو، والذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار.

وبلغ سقف العلاقات التجارية بين إيران وروسيا حاليا 4 مليارات دولار سنويا، وقد تم الاتفاق على زيادتها إلى 40 مليار دولار سنويا.

نقابة المعلمين اليمنيين: 49 ألفا انتهاكاً ارتكبه الحوثيون، في قطاع التعليم

وفي اليمن، وثقت نقابة المعلمين اليمنيين في تقرير، 49 ألفا انتهاكاً ارتكبه الحوثيون، في قطاع التعليم في اليمن، خلال الفترة بين 24 أكتوبر 2014 حتى 30 ديسمبر من العام الماضي2021.

وأشارت النقابة إلى مقتل 1580 معلماً وتربوياً في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى إصابة 2642 آخرين و1137 حالة اعتقال لمعلمين وتربويين، منهم 170 حالة تحت الاخفاء القسري،كما أصدر الحوثيون، أحكام إعدام بحق 10 مختطفين منهم في عام 2019.

ووثقت نقابة المعلمين اليمنيين، 621 حالة انتهاك تعذيب جسدي ونفسي في سجون الحوثيون و 20 ألفا و142 حالة تهجير وإجبار المعلمين على ترك منازلهم وأعمالهم وتفجير 25 منزلا لمعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين، ومصادرة 681 منزلا خاصا بمعلمين وتربويين.

وتعرض 924 معلما وتربويا للفصل التعسفي من وظائفهم في محافظة صنعاء في عام 2019 فقط، كما فجر الحوثيون، 25 مدرسة وتحويل 22 مدرسة أخرى إلى ثكنات عسكرية وسجون، تحويل 74 مدرسة لقواعد لآلياتهم العسكرية، وجند الحوثيون، 17350 طفلا من الطلاب دون 18 عاما.

الجيش اللبناني يعلن أحد عناصره في إطلاق نار بالضاحية الجنوبية لـ العاصمة «بيروت»

وأعلن الجيش اللبناني، مقتل أحد عناصره في إطلاق نار بالضاحية الجنوبية لـ عاصمة البلاد «بيروت» مساء أمس الخميس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واعتمد «مجلس الأمن الدولي»، قرارا بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» لمدة عام آخر حتى 31 مايو 2023، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.