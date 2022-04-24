بيومي فؤاد وميمي جمال ضيفا شرف مسلسل دايما عامر الحلقة 23

ظهر بيومي فؤاد وميمي جمال، ضيوف شرف في مسلسل دايما عامر الحلقة 23، بطولة مصطفى شعبان، حيث ظهرت ميمي في بداية الحلقة باعتبارها صديقة ميس زهرة، مديرة مدرسة رؤية، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، وفي الوقت الذي كانت تتواجد فيه بصحبتها داخل منزلها لتناول الغداء معها، إلا أنها اعتذرت بعدما تلقت مكالمة من زوجها ونجلها وترحل تاركة ميس زهرة وحيدة بمفردها.

مسلسل دايما عامر الحلقة 23

وفي أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 23، ظهر بيومي فؤاد، باعتباره الدكتور عامر عبد الرازق، أستاذ الإدارة التربوية بالجامعة الأمريكية، حيث ذهب إليه مصطفى شعبان، والذي يحمل نفس الاسم وبسبب ذلك تم تعيينه بشكل خاطئ مشرفا اجتماعيا بمدرسة رؤية.

عامر عبد الرازق يعترف لـ بيومي فؤاد باستغلال اسمه

واعترف عامر عبد الرازق، لـ بيومي فؤاد، الطريقة التي تم تعيينه بها في المدرسة مستغلًا فكرة تشابه الأسماء بينهما، وسأله عن الطريقة التي يجب أن يتعامل بها مع مشاكل الطلاب، ليضعه بيومي في اختبار حول الأساليب العلمية التربوية، إلا أن عامر أخبره أنه لا يعرف شيئا.

وكان عامر عبد الرازق، قد حاول التدخل لحل مشكلة التلميذ سامر، الذي يتم طرده دائما من حصة مادة الرياضيات، بزعم أنه ضعيف في الحساب، وتوصل إلى أن سامر يعاني من مرض عسر الحساب، وأخبر ميس زهرة التي قررت الاستعانة بطبيب نفسي لعلاج سامر.