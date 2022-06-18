لجنة هندسية لفحص البنايات المجاورة لعقار الوايلي المنهار بالقاهرة

أكد اللواء محمد عقل، رئيس حي الوايلي بمحافظة القاهرة، أنه تم اليوم السبت، إخلاء 3 عقارات ملاصقة للعقار المنهار في منطقة «الظاهر»، فجر أمس، وذلك بشكل مؤقت، حيث تقوم اللجنة الهندسية بمعاينة العقارات، للتأكد من سلامتها الإنشائية، وإصدار تقرير بشأنها، سواء بالترميم أو التنكيس أو الإزالة، في حالة تردي الحالة الإنشائية.

وأضاف رئيس حي الوايلي، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أنه سيتم الامتثال لقرار اللجنة الهندسية، حفاظاً على سلامة المواطنين، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

توفير مسكن مؤقت للسكان المتضررين

وأشار «عقل» إلى أن العقار المنهار كانت تقيم به إحدى الأسر، تم توفير مسكن مؤقت لها، بالتعاون مع نائب برلماني، لحين إتمام اجراءات التسكين في إحدى وحدات الإسكان البديل، بالإضافة إلى أن هناك صاحب محل قطع غيار، داخل العقار المنكوب، تم تدبير مكان مؤقت له، وتوفير وجبات لتلك الأسر، ويجري العمل على استكمال الأوراق المطلوبة، لتوفير وحدات بديلة للأسرتين، خلال الفترة المقبلة في أحد مشروعات الإسكان بالمحافظة.

وأكد أن أسر العقارات الثلاثة، التى تم إخلاؤها مؤقتاً، سيتم إعادتهم إلى وحداتهم السكنية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تحفظت على مالك العقار المنهار، بسبب عدم تنفيذ قرار التنكيس، الصادر منذ وقت طويل، ولم يتم تنفيذه، وتم تحرير محاضر بهذا الشأن بواسطة قسم الشرطة.

قرار اللجنة الهندسية خلال أيام

وأشار إلى أن اللجنة الهندسية ستصدر قرارها خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع بشكل كبير التوصية بترميم العقارات المجاورة للعقار المنهار.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفع المخلفات الناتجة عن الحادث، واتخاذ ما يلزم مع المواطنين، مع العمل على حصر العقارات الخطرة والآيلة للسقوط، للتعامل الفوري معها.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغاً بانهيار عقار فجر أمس، مكون من دور أرضي و5 طوابق، وعلى الفور، تم قطع المرافق عن العقار المنهار، وإخلاء العقارات المجاورة له بشكل مؤقت احترازياً، لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.