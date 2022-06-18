كرواتيا تنفي اتهامات روسيا: لا نشارك بمقاتلين في الحرب بأوكرانيا

أصدرت خارجية كرواتيا بيانا نفت فيه تقريرا روسيا تحدث عن مشاركة مقاتلين كروات في الحرب بأوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

زيارة أوروبية لكييف

ويشار إلى أنّ كييف شهدت زيارة هي الأولى من نوعها، إذ كانت محفوفة بالرمزية، حيث حضر زعماء الاتحاد الأوروبي، وهم أكبر ثلاثة نمو في الاتحاد الأوروبي إلى كييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

فرنسا وألمانيا تدعمان انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

ولم يكتفِ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بكلمات دافئة لأوكرانيا، وإنما دعموا أيضًا محاولتهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتساءل بعض الأوكرانيين عما إذا كانت زيارة الزعماء الثلاثة ، الذين انضم إليهم أيضًا الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ، تمثل انتصارًا للبلاد.