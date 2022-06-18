مسؤول أوكراني: كييف قد تستأنف المحادثات مع موسكو في أغسطس

قال النائب ديفيد أراخامية، كبير المفاوضين الأوكرانيين مع روسيا، إنّ أوكرانيا قد تستأنف المحادثات مع روسيا في نهاية أغسطس، بعد تنفيذ عدة هجمات مضادة، وفقا لموقع «صوت أمريكا».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، فيما أجريت عدة مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، إثر إندلاع الحرب لكنها سرعان ما توقفت ولم تسفر عن نتائج.

روسيا: تعنت أوكرانيا سبب توقف المفاوضات

وقالت روسيا، إنّ تعنت أوكرانيا سبب توقف المفاوضات، فيما اتهمت كييف موسكو بعرقلة التوصل إلى نتائج.

وعقدت آخر جولة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، مارس الماضي، ولم تسفر عن نتائج.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأحد الماضي، الاستعداد لإجراء محادثات جديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

زيلينسكي: المفاوضات يجب أن تكون وجها لوجه مع بوتين

وقال أردوغان: «ربما نتحدث عن الخطوات التي نتخذها من خلال إجراء محادثات مع كل من بوتين وزيلينسكي خلال الأسبوع الجاري».

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في تصريحات سابقة، إن المفاوضات يجب أن تكون وجها لوجه مع الرئيس الروسي.