روسيا: قوات كييف تستخدم قذائف عنقودية فرنسية محظورة دوليا

قالت لجنة التحقيق الروسية إن من وصفتهم بالجماعات المتطرفة الأوكرانية، يستخدمون قذائف عنقودية فرنسية الصنع، محظورة، وأسلحة من دول الناتو لمهاجمة جمهورية دونيتسك الشعبية.

لجنة التحقيق: لدينا أدلة على استخدام الجماعات المسلحة الأوكرانية القذائف العنقودية

وقالت لجنة التحقيق: «يتم تنفيذ الهجمات المكثفة من راجمات صواريخ ومدفعية بعيدة المدى، كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ثقيلة من قبل الدول الأعضاء في الناتو».

وتابعت: «هناك أدلة على أن الجماعات المسلحة الأوكرانية في الوقت الحاضر تستخدم القذائف العنقودية الفرنسية الصنع، المحظور استخدامها دوليا».

وأشارت اللجنة إلى أن المدربين العسكريين الغربيين في وقت سابق دربوا المتطرفين الأوكرانيين على طريقة إطلاق النار من المدفعيات التي يتم عبرها إطلاق هذه القذائف، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

اللجنة: الدول الغربية تتجاهل الأدلة التي تدل على جرائم نظام كييف

وتابعت: «تتجاهل الدول الغربية المعطيات الموضوعية حول العملية المتعمدة التي نفذها نظام كييف ضد سلام وأمن المدنيين، وتشوه وسائل إعلامها بشكل صارخ الحقائق حول الأحداث، على الرغم من روايات شهود العيان، والأدلة التي تدل على جرائم نظام كييف».

ووجه رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين وحدات التحقيق بالتسجيل والتحقيق في جميع وقائع قصف المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في دونيتسك من قبل الجماعات المتطرفة في أوكرانيا.