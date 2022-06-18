بريطانيا: موسكو تستهدف اختراق دونيتسك.. وروسيا: 7 آلاف مرتزق أجنبي وصلوا كييف

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا ربما جددت جهودها للتقدم جنوب مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأعلنت الدفاع البريطانية على موقع «تويتر» السبت أن هدف روسيا هو اختراق منطقة دونيتسك والسيطرة على مدينة سيفيرودونتسك المحاصرة من الشمال.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الوزارة أضافت أنه إذا لم يقبل المدنيون الأوكرانيون المحاصرون عرضًا بالمغادرة عبر ممر، فمن المرجح أن تدعي روسيا تبرير تقليل التمييز بينها وبين أي أهداف عسكرية أوكرانية في المنطقة.

روسيا تستهدف اختراق منطقة دونيتسك

وأعلنت السلطات في لوجانسك الشعبية، اليوم، تواصل المفاوضات مع المسلحين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع «آزوت» في سيفرودينيتسك من أجل الاستسلام وإلقاء سلاحهم.

وأوضحت أن المفاوضات بشأن استسلام محتمل جارية لكن دون جدوى حتى الآن.

يشار إلى أن المسؤول العسكري من قوات لوجانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، قد صرح في وقت سابق أن بعض العسكريين الأوكرانيين اتخذوا القرار الصحيح وبدأوا في الاستسلام.

فى السياق، أعلن الجيش الروسي أن نحو سبعة آلاف مرتزقة أجانب من 64 دولة وصلوا إلى أوكرانيا منذ بدء النزاع، قُتل ألفان منهم.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وصل 6956 من المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا وجرى القضاء على 1956 منهم وغادر 1779 آخرون.

موسكو:7 آلاف مرتزق أجنبى وصلوا أوكرانيا

ونوهت الدفاع الروسية إلى أن بولندا هي الرائدة بين الدول الأوروبية في تأمين وصول المقاتلين إلى أوكرانيا، تليها رومانيا وبريطانيا.

وسافر آلاف المتطوعين الأجانب معظمهم من الأوروبيين، إلى أوكرانيا لمساعدة القوات في كييف، منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى

وبدات الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا على رأسهم أمريكا وبريطانيا.