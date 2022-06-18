تحدي كارثي.. موظفون في سويسرا يصابون بحروق بسبب المشي على الجمر

تحولت إجازة سنوية نظمتها شركة للعاملين بها في سويسرا إلى كارثة بعدما أصيب أكثر من 20 موظفا من الحاضرين لإصابات بالغة بعدما طلب منهم أن يمشوا حفاة فوق الفحم الساخن في تمارين لبناء مهارات الفريق، وفق ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

سمعة سيئة لإجازات الشركات السويسرية

ويشار إلى أنّه بالنسبة للعديد من العمال كانت الإجازة السنوية للشركة السويسرية في يوم من الأيام تقليداً عريقا مصمما لتعزيز ترابط الموظفين وإنتاجيتهم مع منحهم الفرصة للتنفيس عن الضغوط، لكن في السنوات الأخيرة اكتسبت إجازات الشركات سمعة سيئة أكثر فأكثر.

سيارات إسعاف وفرق طبية لمكان الحادث

وأصبح الموظفون في وكالة إعلانية سويسرية أحدث الضحايا لانحراف نزهة الشركة عن مسارها الأساسي، وذلك بعدما أصيبوا في رحلة استكشافية وهم يمشون على الجمر، ووفقاً لتقارير محلية فقد نقل إجمالي 13 موظفاً سويسريا إلى المستشفى، بعد حادثة الفحم الساخن، والتي شهدت انتقال 10 سيارات إسعاف وفريقي طوارئ إلى مكان الحادث.

في حين أنَّ هذا النشاط، الذي يُطلَق عليه أيضا اسم المشي على النار، كان لفترة طويلة ممارسة روحية في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يمثل الآن تحدياً شائعاً لمجموعة الشركات، وهو نشاط غالباً ما يؤدي إلى نتائج مماثلة لتلك التي وقعت في الرحلة السويسرية.

وقالت صحيفة The New York Times، يقدم مدرب أسلوب الحياة والمتحدث التحفيزي توني روبينز مسيرة النار في ندواته السنوية؛ ما أدى إلى إصابات ودخول المستشفى في عامي 2012 و2016. وفي عام 2001، أصيب العديد من موظفي أحد المطاعم بأذى مماثل أثناء السير فوق الفحم الساخن خلال رحلة للشركة.

ولا يقتصر الأمر على حروق الدرجة الثالثة فقط. إذ قبل الوباء اشتهرت الشركات الناشئة الصاخبة برحلاتها الصيفية الحصرية والفخمة، التي تقام غالباً في أماكن خصبة أو في بلدات على شاطئ البحر مثل هامبتونز.

وغالبا ما تُوثَّق هذه الأحداث على القنوات الاجتماعية، حيث كان المتابعون يشاهدون بحزن ويعيشون ما يحدث بطريقة غير مباشرة من المنزل.

ومنذ ذلك الحين، وقعت هذه الرحلات تحت مستوى جديدٍ من التدقيق، خاصة بعد تقارير عن السلوك الجامح والإنفاق الضخم في أحداث مثل مخيم WeWork الصيفي، حتى في الوقت الذي كانت تنزف فيه الشركة أموالها وراء الكواليس دون علم المستثمرين.