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ياسمين عبدالعزيز تجري جراحة بسيطة في سويسرا قبل عودتها لمصر

كتب:

خالد فرج
08:03 م | الأحد 05 يونيو 2022
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

عادت النجمة ياسمين عبدالعزيز إلى القاهرة، اليوم الأحد، رفقة زوجها النجم أحمد العوضي، من سويسرا، بعد إجرائها لعملية جراحية بسيطة هناك.

وعلمت «الوطن»، أن ياسمين بخير وتتمتع بصحة جيدة، ومتواجدة حاليا في منزلها، ولا تشكو من أي متاعب صحية.

أهم حاجة في الدنيا الصحة

كانت ياسمين عبدالعزيز، نشرت صورة لها من داخل أحد المستشفيات عبر خاصية «ستوري» بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها بقولها: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة»، وذلك من دون الكشف عن سبب وجودها داخل المستشفى.

أجرت ياسمين عبد العزيز عدد من الفحوصات الطبية

وأجرت ياسمين عبدالعزيز عدد من الفحوصات الطبية داخل أحد مستشفيات سويسرا، وذلك بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها قبل أشهر عدة، واستلزمت دخولها غرفة العمليات داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وذلك قبل سفرها إلي سويسرا آنذاك لاستكمال علاجها هناك.

غياب ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2022

وفي سياق مختلف، تغيبت ياسمين عبدالعزيز عن المشاركة في سباق دراما رمضان الماضي رغم النجاح الكبير التي حققته في مسلسلها «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، محمود حافظ، فتوح أحمد، هدى الإتربي، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.