توقيع شراكة استراتيجية بين مدينة الدواء المصرية وروش السويسرية

وقعت مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية أبريل 2021 اتفاقية استراتيجية مع شركة روش السويسرية الأولى عالميا في مجال تصنيع الأدوية الحيوية منذ أكثر من 125 عام، لنقل وتوطين البايوتكنولوجي، إضافة إلى إنتاج مشترك للأدوية.

ويتضمن الاتفاق عدة مراحل يتم تطبيقها تباعا، وذلك بهدف توفيرها للمريض المصرى محليا بنفس الجودة والفاعلية العالمية .

الاتفاق في إطار رؤية مصر 2030

يأتي في إطار الرؤية الرئاسية الاستراتيجية المستدامة 2030 التي انطلقت برؤية ثاقبة ودعم من القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الدوائى في مصر وتقديم منتجات عالية الجودة للمواطن المصرى لتحقيق تلك الرؤية المستدامة وتعتبر تلك الاتفاقية احد محاول تلك الرؤية على كل الأصعدة بقطاعات الدولة الجديدة، ولعل اهم ما يصبو اليه هو توفير رعاية صحية لائقة بالمواطن المصرى محور اهتمام الدولة في كل المجالات من خلال تلك الرؤية الثاقب.

واوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس لجنة توطين صناعة الدواء في مصر ان مدينة الدواء المصرية مشروع ضخم من ناحية الانشاء والتجهيز طبقا لأرفع واقوى وأحدث الأجهزة والمعدات العالمية لإنتاج الدواء والمحاليل الطبي، كما تشكل منفذ مهم للتعاون والتكامل لنقل الخبرة والمعرفة والمساهمة في دعم الشركات الوطنية سواء العامة والخاصة او متعددة الجنسية.

توطين صناعة حديثة لبعض ادوية الأورام والمنتجات الدوائية

وأضاف أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية سوف تكون تلك المدينة بإمكانياتها القوية والهائلة مدينة لتوطين الصناعات الدوائية الحديثة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية، وتوطين صناعة حديثة لبعض ادوية الأورام والمنتجات الدوائية من خامات الأدوية، فيما تمثل الشراكة مع الشركات العالمية العملاقة ذات الخبرة العميقة، والقدرات الكبيرة والأدوية عالية التخصص احد اهم الأركان في تدعيم وتوطين جميع أنواع وفئات الادوية العالمية في مصر، مما يعد خطوة مهمة وحيوية لصناعة الدواء في مصر، وذلك بهدف قومى أساسي هو توفير الدواء الفعال ذو جودة عالية وامان كامل و اسعار معقولة للمواطن المصرى وسهولة الحصول عليه في كل وقت وفى كل الظروف.

وأشار إلى أن صناعة الدواء في مصر وصلت الى مراحل هامة ومتقدمة من الجودة تضاهى المستويات العالمية في الصناعات الدوائية والصيدلانية، كما ان المنتجات الدوائية تغطى كل مجموعات الدواء لمعظم الامراض الحادة والمزمنة مثل المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية مرض السكرى ومرض ضغط الدم الشريانى، وامراض الجهاز التنفسى والقلب، ومختلف التخصصات الطبية.

وأكد «تاج الدين» أن الصناعات الدوائية، والإنتاج الوفير خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا وفى مصر كان لها دور كبير في وفرة الدواء وسهولة ويسر الحصول عليه دون معاناة للمرضى والمؤسسات الطبية المختلفة فلم يعاني المواطنين اختناقات في الحصول على المجموعات الدوائية.

المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية بتكنولوجيا عالمية متقدمة

وقال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ان توقيع اتفاق بين شركة جبتو فارما وشركة روش مصر، يعتبر نقلة نوعية على طريق توطين صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية بتكنولوجيا عالمية متقدمة، وذلك لما سوف يتم تقديمه من خبرات علمية، وأجهزة حديثة متطورة، وسعيا نحو ضمان تلبية احتياجات السوق المصري من المستحضرات الدوائية، لما يمثله ذلك من أهمية قصوى للأمن القومي.

وأضاف بان مدينة الدواء تمثل انعكاسا لنجاح استثمار الدولة وقدرتها الاقتصادية للمشاركة في الأسواق العالمية، وأن دورها يضمن بعدين هامين، يتعلق أحدهما بتوفير الاحتياجات الرئيسية للمواطن المصري، وتقديم بنية تحتية قوية للعديد من الشراكات الاستثمارية العالمية، مما يضع مصر دائما في مصاف الدول الصناعية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات الدوائية المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة جبتو فارما أن مدينة الدواء عكفت على العمل منذ افتتاحها فى العام الماضى على تحقيق الركائز الإستراتيجية التى شيدت من أجلها وأهمها توطين صناعة الدواء فى مصر، وإنتاج دواء مصرى محلى يضاهى فى جودته المنتج عالميا، والمساهمة فى بناء القدرات التكنولوجية والبشرية فى مثل هذا النوع من الصناعات الدقيقة والحديثة. ولعل ما يشهده العالم فى الآونة الأخيرة من أزمات اقتصادية ونقص فى بعض السلع الإستراتيجية جاء مصدقا لرؤية القيادة السياسية التى أعطت التوجيه منذ 5 سنوات تقريبا للبدء فى تنفيذ مثل هذا الصرح الصناعى الدوائى الضخم لتحقيق الأمن الدوائى المصرى.

وأشار إلى أن مدينة الدواء تبذل قصاري جهدها لدعم إستراتيجية الدولة في توطين صناعة الدواء سواء الأدوية الأساسية او الحديثة وذلك عن طريق بناء الكوادر البشرية والقدرات التكنولوجيا والاستفادة بالخبرات العالمية، لافتا الى إتمام شراكة إستراتيجية طويلة المدى مع شركات كبرى مثل روش العالمية ليس بالأمر اليسير وإنما يعتبر بمثابة شهادة امتياز بما وصلت إليه مدينة الدواء من بنية تحتية حديثة وكوادر بشرية على أعلى مستوى فنى قادره على تفعيل مثل هذا النوع من الشراكات واستيعاب نقل هذه التكنولوجيا الحديثة إلى مصر والمنطقة .