بعد تأجيله 3 مرات.. «طاقة النواب» تناقش طلب الإحاطة حول عدم توصيل الغاز لقنا الجديدة

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، خلال اجتماع اللجنة غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000.

قنا الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الثالث

وقال النائب الجبلاوي، خلال تصريحات له، إن قنا الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الثالث، أنشئت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2000، موضحا أن المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 38500 فدان، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3000 نسمة، مشيرا إلى أنه رغم تلك الإنجازات في المدينة الجديدة، إلا أنه لا يوجد توصيل غاز للمدينة، قائلا: «ما نطالب به خلال طلب الإحاطة أمر مهم وضروري».

سبب تأجيل طلب الإحاطة

وأشار الجبلاوي إلى أنه رغم أهمية طلب الإحاطة إلا أنه سبق وتم تأجيل مناقشته بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حوالي ثلاث مرات نظرا لغياب المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن حضور اجتماع اللجنة لمناقشة هذا الطلب، قائلا: أتمنى حضوره باجتماع غدا لمناقشة هذا الطلب.