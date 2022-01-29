«زراعة قنا» تحدد تكلفة فدان القصب الجديد.. وأقل مساحة 3 أفدنة

حددت إدارة المحاصيل السكرية في مديرية الزراعة الشروط اللازمة لدعم زراعة محصول القصب بنظام الشتلات في محافظة قنا، لزيادة إنتاجية الفدان مع تقليل النفقات على المزارعين، وزيادة ربحية الفدان، بدلا من زراعة المحصول بالغمر كما هو متبع، والذي تقل خلاله إنتاجية الفدان وتزداد فيه تكاليف الإنتاج.

مساحة شتلات القصب 3 أفدنة

وقالت مديرية الزراعة بقنا، إن نظام زراعة القصب الشتلات، لابد أن يتم على مساحات كبيرة وقدرها 3 أفدنة قطعة واحدة، أو متجاورة فأكثر، بشرط أن تزرع في فصل الربيع «ربيعي»، وبذلك تتم الموافقة وعليه تتم عملية الحرث تحت التربة، وعملية التسوية بالليزر، وعملية الحرث السطحي وجهين متعامدين حتى تتم الزراعة.

تكلفة الشتلات 440 جنيه للفدان الواحد

وأعلنت مديرية الزراعة بقنا، عن أن تكلفة الشتلات 440 جنيها للفدان الواحد، يوردها المزارع بالإدارة الزراعية التابع لها، أما باقي التكاليف يتحملها مجلس المحاصيل السكرية بنسبة 60%.

وقال المهندس أشرف عبد الرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الجهود مستمرة في بدء خطة الوزارة في زراعة الشتلات لمحصول القصب، وأضاف أن مجلس المحاصيل السكرية، الذي يوجد مقره بمركز قوص، سوف يوفر مليوني شتلة، وذلك لزراعة 300 فدان، بمعدل 7000 شتلة لكل فدان، وسيتم ريهم بالتنقيط.

وأكد عبدالرازق على أن هناك ندوة بمقر المديرية، الثلاثاء القادم، في حضور وفد من وزارة الزراعة، لتفقد ووضع خطة البدء في المساحات المختارة من قبل لجنة من الزراعة ومصانع السكر، لافتا إلى أن نهج الزراعة ووسائلها سوف تتغير.