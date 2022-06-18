التحقيق في العثور على جثة مجهولة في الغردقة.. قذفتها الأمواج على شاطئ البحر

تحقق الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة في واقعة العثور على جثة لرجل مجهول الهوية شبه عارية على أحد الشواطئ جنوب مدينة الغردقة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وجار المتابعة.

جثة رجل مجهول الهوية

وعثر عاملون بإحدى القرى السياحية جنوب الغردقة، اليوم السبت، على جثة مجهولة قذقتها الأمواج للشاطئ وتم انتشال الجثة وإخطار الأجهزة الأمنية، وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة وضباط مباحث مديرية أمن البحر الأحمر إلى مكان الإقامة لمعرفة ملابسات الحادث.

وأفاد مصدر أمني بن الجثة لرجل مجهول الهوية وجار فتح تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وفاة مسن داخل ميكروباص بالغردقة

وشهدت مدينة الغردقة وفاة رجل يدعى محمد حسن، في العقد السادس من العمر، كان في طريقه إلى منطقة «مبارك 11» شمال مدينة الغردقة وركب سيرفيس داخلي وبمجرد تحرك الميكروباص شعر بالتعب واستغاث بالركاب بعبارة «مش قادر الحقوني»، ولم تفلح محاولات الركاب لإنقاذه، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاته داخل الميكروباص ولم تنجح محاولات إسعافه ليلقي حتفه نتيجة أزمة قلبية.