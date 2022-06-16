مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 15 ألف سائح على متن 94 رحلة اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم حوالي 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك على متن 94 رحلة طيران منتظم وشارتر قادمة من مختلف مطارات أوروبا، وتحديدا من ألمانيا وايطاليا وهولندا والتشيك وبولندا وسويسرا وبلجيكا وإنجلترا وفرنسا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السائحين

وأشار مصدر ملاحي لـ«الوطن» إلى أن مطاري الغردقة ومرسى علم يستقبلان اليوم الخميس 94 رحلة طيران سياحية، قادمة من مطارات أوروبا، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي 87 رحلة، بينما يستقبل مطار مرسي علم الدولي 7 رحلات، تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطاري الغردقة ومرسى علم.

انتعاش السياحة بمنتجعات الغردقة ومرسى علم

ومن جانبه، كشف مصطفى عبده مدير تسويق بإحدى الشركات السياحية، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى المدن السياحية المصرية، إضافة إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية، تزامنا مع اجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين على المنتجعات.

أسواق سياحية جديدة

وأكد «عبده» لـ«الوطن»، اليوم الخميس، زيادة نسبة الحجوزات على فنادق الغردقة ومرسى علم من أسواق سياحية أوربية، وعلى رأسها السوق التشيكية والبولندية والألمانية، ثم السوق الإيطالية والفرنسية والإنجليزية والسويسرية، ولأول مرة السوقين السلوفاكي والنمساوي.

فنادق ومنتجعات كاملة العدد

وذكر أن الموسم الحالي يشهد ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها، إذ وصلت إلى 90 ٪ في عدد كبير من الفنادق، وأعلنت عدد منها أنها كاملة العدد، ولا يوجد أي حجوزات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.