تفاصيل ضبط شقة لـ«المتعة الحرام» في الغردقة.. الساعة بـ500 جنيه

راودت ربة منزل فكرة تحقيق مكاسب مادية عن طريق الأعمال المنافية للآداب بالغردقة، فقررت إدارة مسكنها الكائن بمنطقة «مبارك 5»، جنوب المدينة، للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الفتيات وتقديمهن للشباب راغبي المتعة الحرام وذلك مقابل 500 جنيه في الساعة، لتتقاسم مع الفتيات المبالغ الحرام، حتى وقعت في قبضة ضباط مباحث مكافحة الآداب، وذلك أثناء ممارسة فتاة الأعمال المنافية للآداب مع شاب داخل الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط شاب وفتاة في أوضاع مخلة

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة من مباحث الآداب برئاسة العقيد رامي الشيخ، رئيس قسم مكافحة الآداب، والمقدم محمود عبدالوهاب، والرائد محمد غلاب، معاوني المباحث، من ضبط ربة منزل تدير مسكنها في الأعمال المنافية للآداب مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة، وذلك بمنطقة مبارك 5 بمدينة الغردقة.

ضبط سيدة تدير شقتها في الأعمال المنافية للآداب

تعود الواقعة عندما قاد المقدم محمود عبدالوهاب، وكيل مباحث الآداب والرائد محمد غلاب، معاوني المباحث ضباط حملة برئاسة العقيد رامي الشيخ ، وتمكنت الحملة من ضبط ربة منزل تدير مسكنها في منطقة مبارك 5 بالغردقة، في الأعمال المنافية للآداب مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة. ضبط شاب وفتاة في أوضاع مخلة وذلك أثناء ممارستهما الأعمال المنافية للآداب داخل الشقة المذكورة.

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.