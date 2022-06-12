حسام حسني: دوري في مسلسل ريفو يعبر عن شخصيتي الحقيقية

قال الفنان حسام حسني، إن دوره في مسلسل ريفو، الذي جاء كضيف شرف، ظهر فيه بشخصيته الحقيقية، «أول ما قرأت السيناريو حسيته بيحاكي فيلم أيس كريم في جليم، وعجبني الموضوع وكان تأريخ ليا في التسعينيات، لأن دوري كان اكتشاف المواهب في التسعينيات، وحسيت أن المسلسل بيتكلم عني شخصيا».

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، أنه دائما ما كان يتمنى أن يرى الفنان عبدالحليم حافظ أو يحضر له إحدى حفلاته، «المسلسل فيه نوستالجيا كبيرة جدا، وحرصنا على أن ده يكون ظاهر في المسلسل، وجبت من عندي الشرايط اللي كنا بنسجل عليها في التسعينيات».

محيى الدين: الكاتب شجعنا ندخل تجارب

وقال الفنان محسن محيي الدين، أحد أبطال مسلسل ريفو، إن فكرة العمل الذي يجري عرضه على منصة WATCH IT، جديدة ومختلفة، مشيرا إلى أنه تعامل من قبل مع الكاتب، وهو مؤلف فيلم «الكاهن»، متابعا: «كاتب جديد بيشجع الواحد أنه يدخل تجارب حلوة زي دي».

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، أن المنصات دائما ما تبحث عن دماء جديدة في مجال الدراما وأفكار جديدة ومبتكرة ومختلفة لعرضها للجمهور، «المنصات لها رونقها، والناس بتحب المنصات علشان مفيش إعلانات».

واستطرد: «دايما جيل بيسلم جيل ومفيش حاجة مستمرة، ولما بشتغل مع الشباب وأنا من جوايا شاب فلازم أشتغل معاهم».

فيما أوضح الفنان مينا النجار، أحد أبطال مسلسل ريفو، أنه منذ قراءته للسيناريو لم يستطع فهم أبعاد شخصيات المسلسل بسبب عمقها الذي نقله مؤلف العمل بشكل مبدع وحساس، «استمتعت جدا من أول الورق لحد زمايلي الممثلين، وعيشنا أيام تصوير صعبة جدا».

وتابع: «إحنا بنشتغل ممثلين لأن التمثيل بيفتح لنا أبواب نجرب حاجات جديدة ونعرف أشياء جديدة عن نفسنا مكناش نعرفها، أنا مكنتش موسيقي ولكن حصلت على تدريبات حتى أستطيع الظهور في العمل، والمسلسل فيه متعة حقيقية».

قصة مسلسل ريفو

وتدور أحداث مسلسل «ريفو» حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات تدعى «ريفو»، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.