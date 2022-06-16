مخرج «حياة كريمة» يشيد بأمير عيد: ممثل شاطر.. و«ريفو» أظهر موهبته

عبر المخرج الشاب حسام حماد، عن سعادته بنجاح مسلسل «ريفو» للنجم أمير عيد، الذي أخرج إعلانه الرمضاني الماضي الخاص بـ«حياة كريمة»، لافتا إلى أن الأول ذو موهبه كبيرة.

حماد: أمير عيد كان متقنا للتمثيل

وأشار «حماد» في بيان صحفي، إلى أن أمير عيد كان متقنًا للتمثيل في إعلانهما الرمضاني، لافتا إلى أنه كان يظهر أمام الكاميرا بطريقة تظهر نجاحه على مستوى التمثيل.

وأوضح المخرج الشاب أن نجاح مسلسل «ريفو» كان العامل الاساسي فيه هو سيناريو العمل، وطريقة إخراجه، بالإضافة إلى مشاركة أمير عيد الذي أضاف الكثير للمسلسل، على مستوى طريقة تمثيله.

أفلام حسام حماد الجديدة

من جهة أخرى، يحضر حسام حماد لفيلم قصير سيعلن عن تفاصيله، خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يتناول خلاله قصة عن الريف المصري، بمشاركة عدد من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

ويشارك في بطولة مسلسل «ريفو»، الذي يعرض حصريا عبر منصة Watch It، عدد كبير من الشباب وأعضاء فريق كايروكي، منهم أمير عيد وتامر هاشم وسارة عبدالرحمن، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، هشام الشاذلي، مينا النجار، حسام حسني.

وتدور قصة المسلسل حول فتاة تدعى مريم حسن فخر الدين، تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية، التي ذاع صيتها في التسعينيات، وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية.

وسبق وقال مؤلف المسلسل لـ«الوطن»، إن العمل يعبر عن أحلام جيله «جيل الثمانينيات»، الذي يعتبره مظلوما.