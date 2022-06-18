التعليم: محضر لمن يكتب على كتيب المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة

وجه أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة التأكد من سلامة وتأمين الأماكن التي تم اختيارها لمراكز توزيع الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة والتشديد على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة أو أي وسيلة لغرض الغش داخل اللجنة وضرورة التأكيد على نظافة الاستراحات، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم.

توفير الراحة والهدوء للطلاب داخل وخارج اللجنة

ونوه إلى أنه يتم عمل محضر للطالب في حال الكتابة على كتيب المفاهيم، مشددا على المراقبين ضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير عملية الامتحانات، وتوفير الراحة والهدوء للطلاب داخل وخارج اللجنة.

وشدد في بيان له على متابعة غرفة عمليات المديرية وإبلاغها بأي مشاكل داخل اللجان، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه رؤساء اللجان بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية.

دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية

وأكد أشرف سلومة على رؤساء اللجان بالعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وخلافه، لافتاً إلى أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل البدء في امتحان المواد الأساسية وعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلک لأنه ليس مسموحا للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة، وإذا تمت الكتابة عليه يتم عمل محضر إثبات حالة، لأنها تعد مخالفة.