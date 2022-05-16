عاجل.. كتاب دوري من «التعليم» بشأن ورقة وكتيب المفاهيم لطلاب الثانوية

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا بشأن آليات العمل بورقة وكتيب المفاهيم لطلاب المرحلة الثانوية، موضحا أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يتسلم الطلاب ورقة المفاهيم المعدة من قبل الوزارة يوميًا مع بدء الامتحان، على أن يقوم الطالب بتسليمها عقب نهاية الامتحان ولا يجوز الاحتفاظ بها.

لا يسمح بدخول اللجنة بأي أوراق

وأضاف وزير التعليم، في الكتاب الدوري الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، بأنه لا يسمح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بدخول اللجنة الامتحانية بأي أوراق أو كتب أخرى أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط وسيتم إعلان النتيجة من خلال المدرسة عقب إرسال درجات الامتحان الالكتروني لها، وتجميعها مع درجات الأسئلة المقالية في صورة درجات بنسبة 50% مع درجة النهاية العظمى للمادة.

لا يسمح للطالب بدخول الامتحان بعد مرور أكثر من 15 دقيقة

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه إذا تأخر الطالب عن موعد بدء الامتحان في أي مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر مقبول، يسمح له بدخول الامتحان، وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح له بدخول الامتحان في هذه المادة فقط.

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، أكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم لجميع المواد من قبل الوزارة يوميًا في جميع المواد، مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمه مع نهاية الامتحان ويحظر على الطالب كتابة اسمه أو أي إجابات عليه وفي حالة مخالفة ذلك، يتم تحرير محضر بالواقعة.