وزير التعليم يكشف سبب تسليم الطلاب ورقة المفاهيم عقب الامتحان

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب تسليم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ورقة المفاهيم الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، الذي يؤديه الطلاب بعد نهاية الامتحان.

إعادة استخدام ورقة المفاهيم لطلاب الفترة المسائية

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ورقة المفاهيم سيتم تسليمها عقب انتهاء الامتحان لإعادة استخدامها في الفترة المسائية للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا، محذراً الطالب الذي يرفض تسليم ورقة المفاهيم عقب انتهاء الامتحان، أو الكتابة عليها، من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

التخلف عن حضور الجزء المقالي يعتبر غيابا

وأضاف وزير التعليم، أن الأسئلة المقالية والإلكترونية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأي مادة هي امتحان واحد، والتخلف عن حضور الجزء المقالي يعتبر غياب عن الامتحان ويعتبر الطالب راسبا في المادة.

وفي السياق نفسه، تنطلق غداً الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، لطلاب الصف الثاني الثانوي، حيث يؤدي الطلاب، امتحان مادة اللغة العربية إلكترونيًا وورقيًا في لجان مؤمنة ومجهزة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم طلاب الصف الثاني الثانوي ورقة المفاهيم، مع بداية الامتحان، وسيتم إعادتها مرة أخر بعد الانتهاء من الامتحان مباشرة، مشددة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الامتحانية.

جدول امتحانات الصف الثاني 2022

- 12 مايو مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.